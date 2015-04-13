فايا يونان تجمع كامل المبلغ لإنتاج أغنيتها و"سيدتي نت" كانت من أول الداعمين

كشفت الشابة السورية فايا يونان صاحبة فيديو "لبلادي" الذي قدمته بمشاركة شقيقتها ريحان، عن اسم أغنيتها الجديدة التي ستطلقها قريباً وهي بعنوان "أُحبُّ يَديكَ".

وقالت فايا لجمهورها عبر حسابها الخاص في موقع "فيس يوك"، إنها أصبحت جاهزة لتصوير وتسجيل الأغنية بعد أن جمعت المبلغ المطلوب لتمويلها، من خلال حملة التمويل الجماعي التي أطلقتها منذ 19 آذار، ومستمرة لغاية 19 نيسان.

وطلبت فايا من جمهورها استكمال المساهمة في التمويل من أجل الوصول إلى الهدف الثاني من الحملة، وهو جمع المال لتسويق الأغنية كما تستحق عل حد قولها، كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترندح ألحان الأغنية وتغني بعضاً من كلماتها.

يذكر أن "سيدتي نت" كانت من أول الداعمين لحملة فايا يونان، إذ حرصت على نشرها في الموقع منذ الأيام الأولى على انطلاقها.

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