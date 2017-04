Shailene Woodley تحصد أبرز جوائز MTV Movie Awards

فجر اليوم أسدل الستار على الجوائز السينمائية السنوية التي تنظمها شبكة MTV التلفزيونية العالمية حيث حصدت Shailene Woodley جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل قبلة وجائزة Trailblazer التي تعطى لممثلة جديدة برزت مؤخراً وذلك عن The Fault in Our Stars الذي بدوره تم اختياره كأفضل فيلم. فيما يلي لائحة الفائزين بهذه الجوائز:

أفضل لحظات موسيقية

Jennifer Lawrence في فيلم The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

أفضل تحوّل على الشاشة

Elizabeth Banks في فيلم The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

أفضل شرير

Meryl Streep في فيلم Into the Woods

أفضل مشهد مصارعة

Seth Rogen و Rose Byrne في فيلم Neighbors

أفضل مبارزة

Dylan O’Brien و Will Poulter في فيلم The Maze Runner

أفضل تأدية من دون قميص

Zac Efron في فيلم Neighbors

أفضل بطل

Dylan O’Brien في فيلم The Maze Runner

أفضل ممثلة

Shailene Woodley في فيلم The Fault in Our Stars

أفضل ممثلة خائفة

Jennifer Lopez في فيلم The Boy Next Door

أفضل ممثل كوميدي

Channing Tatum في فيلم 22Jump Street

أفضل ثنائي على الشاشة

Zac Efron و Dave Franco في فيلم Neighbors

أفضل قبلة

Ansel Elgort و Shailene Woodley في فيلم The Fault in Our Stars

أفضل ممثل

Bradley Cooper في فيلم American Sniper

فيلم العام

The Fault In Our Stars

جائزة Trailblazer

Shailene Woodley

جائزة الأجيال

Robert Downey, Jr

جائزة Genius الكوميدية

Kevin Hart