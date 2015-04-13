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Shailene Woodley تحصد أبرز جوائز MTV Movie Awards

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Shailene Woodley تحصد أبرز جوائز MTV Movie Awards Shailene Woodley تحصد أبرز جوائز MTV Movie Awards

الإثنين 13-04-2015 14:24

فجر اليوم أسدل الستار على الجوائز السينمائية السنوية التي تنظمها MTV التلفزيونية العالمية حيث حصدت Shailene Woodley جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل قبلة وجائزة Trailblazer التي تعطى لممثلة جديدة برزت مؤخراً وذلك عن The Fault in Our Stars الذي بدوره تم اختياره كأفضل فيلم. فيما يلي لائحة الفائزين بهذه الجوائز:

أفضل لحظات موسيقية
Jennifer Lawrence في فيلم The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

أفضل تحوّل على الشاشة
Elizabeth Banks في فيلم The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

أفضل شرير
Meryl Streep في فيلم Into the Woods

أفضل مشهد مصارعة
Seth Rogen و Rose Byrne في فيلم Neighbors

أفضل مبارزة
Dylan O’Brien و Will Poulter في فيلم The Maze Runner

أفضل تأدية من دون قميص
Zac Efron في فيلم Neighbors

أفضل بطل
Dylan O’Brien في فيلم The Maze Runner

أفضل ممثلة
Shailene Woodley في فيلم The Fault in Our Stars

أفضل ممثلة خائفة
Jennifer Lopez في فيلم The Boy Next Door

أفضل ممثل كوميدي
Channing Tatum في فيلم 22Jump Street

أفضل ثنائي على الشاشة
Zac Efron و Dave Franco في فيلم Neighbors

أفضل قبلة
Ansel Elgort و Shailene Woodley في فيلم The Fault in Our Stars

أفضل ممثل
Bradley Cooper في فيلم American Sniper

فيلم العام
The Fault In Our Stars

جائزة Trailblazer
Shailene Woodley

جائزة الأجيال
Robert Downey, Jr

جائزة Genius الكوميدية
Kevin Hart

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