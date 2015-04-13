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إحالة مالك ومقاول عقار الأزبكية المنهار إلى الجنح.. و19 أبريل أولى الجلسات

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إحالة مالك ومقاول عقار الأزبكية المنهار إلى الجنح.. و19 أبريل أولى الجلسات إحالة مالك ومقاول عقار الأزبكية المنهار إلى الجنح.. و19 أبريل أولى الجلسات

أرشيفية

أمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة بإحالة صاحب العقار المنهار في منطقة الأزبكية والمقاول الذى كان مسئولاً عن البناء إلى محكمة الجنح ،وذلك بتهمة الإهمال فى بناء العقار مما تسبب فى انهياره، ووفاة أحد العمال، وقررت تحديد جلسة 19 أبريل أولى جلسات محاكمتهما .

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار تهدم منه حائط واحد وقعت فوق العمال، مما أدى إلى وفاة عامل وإصابة آخر.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان من العمال الذين أكدوا أنهم أثناء قيامهم بتنفيذ قرار الإزالة وهدم المنزل، وقعت عليهم أحد حوائط المنزل، مما أدى إلى وفاة زميلهم.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إخطارا يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين في شارع سراج الدين، في منطقة الأزبكية، مما أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر بإصابات طفيفة، تم نقل المتوفى إلى مشرحة زينهم، والمصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

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