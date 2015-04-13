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العبادي يحيل أكثر من 300 ضابط إلى التقاعد قبيل ساعات من لقائه أوباما

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العبادي يحيل أكثر من 300 ضابط إلى التقاعد قبيل ساعات من لقائه أوباما العبادي يحيل أكثر من 300 ضابط إلى التقاعد قبيل ساعات من لقائه أوباما

حيدر العبادي

قرر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي (القائد العام للقوات المسلحة) إحالة أكثر من 300 ضابط في وزارة الدفاع إلى التقاعد في أكبر عملية من نوعها تشهدها المؤسسة العسكرية العراقية.

ونقل بيان لمكتب العبادي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، أن “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أحال أكثر من 300 ضابط في وزارة الدفاع على التقاعد”، مضيفا أن “هذا القرار جاء ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش العراقي وجعله أكثر فاعلية وكفاءة في مواجهة المخاطر التي تواجه العراق ولحماية أمنه الوطني”.

وجاء قرار الإحالة على التقاعد قبيل ساعات من لقاء العبادي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضمن زيارة رسمية هي الأولى منذ تسلمه منصبه العام الماضي تهدف إلى الضغط على واشنطن لتزويد بلاده بالسلاح والعتاد.

وكان العبادي قد قرر إعفاء 50 ضابطا في وزارتي الدفاع والداخلية ديسمبر الماضي ضمن خطة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس صحيحة، بحسب بيانات رسمية صدرت بهذا الخصوص.

ويتهم نوري المالكي نائب رئيس الوزراء الحالي ورئيس الوزراء السابق بالتسبب بانهيارات واسعة في المؤسسة الأمنية نتيجة البناء الخاطئ على مدى ثماني سنوات من ترؤسه ، ويقول وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إن خسائر وزارته في مدينة الموصل بعد أحداث يونيو الماضي فقط قدرت بـ27 مليار دولار.

وسيطر مسلحو تنظيم “داعش” يونيو الماضي على مدينة الموصل (شمال) وأجزاء واسعة من محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) بعد انهيارات متتالية للقوات العراقية أمام المسلحين.

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أونا

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