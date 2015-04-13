وفاة عامل مصرى اختناقا بسبب إشعال الفحم للتدفئة فى الأردن

توفى عامل مصرى فى الأردن يدعى محمود عبد العزيز محمود عبد العال (29 عاما) اختناقا فى محافظة البلقاء غربى المملكة فيما أصيب أردنيان آخران بالاختناق.

وأفادت مصادر طبية أردنية بأن الحادث، الذى وقع الليلة الماضية وأسفر عن وفاة وافد مصرى وإصابة مواطنين أردنيين، وقع نتيجة تعرضهم للاختناق وهم نيام جراء استنشاق الغازات الصادرة عن إشعال الفحم للتدفئة فى منطقة العارضة بمحافظة البلقاء.. مشيرة إلى أنه قد تم إسعاف المصابين إلى المستشفى ونقل جثة المتوفى للطب الشرعى.

وكانت المملكة قد تعرضت لمنخفض جوى ليل السبت/الأحد، حيث انخفضت درجات الحرارة عن معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام، وشهدت مناطق فى محافظة عمان أمس هطولا خفيفا للثلوج والبرد إضافة إلى تساقط غزير للأمطار فيما تراكمت الثلوج فى بعض مناطق محافظات الجنوب مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق.

وعلى صعيد آخر، تعاملت المديرية العامة للدفاع المدنى من خلال مراكزها المنتشرة فى جميع أنحاء المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع 122 حادثا مختلفا فى مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها 86 إصابة، كما تعاملت مع 459 حالة مرضية مختلفة.