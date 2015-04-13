أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وفاة عامل مصرى اختناقا بسبب إشعال الفحم للتدفئة فى الأردن

Google+ Print
وفاة عامل مصرى اختناقا بسبب إشعال الفحم للتدفئة فى الأردن وفاة عامل مصرى اختناقا بسبب إشعال الفحم للتدفئة فى الأردن
توفى عامل مصرى فى الأردن يدعى محمود عبد العزيز محمود عبد العال (29 عاما) اختناقا فى محافظة البلقاء غربى المملكة فيما أصيب أردنيان آخران بالاختناق.

وأفادت مصادر طبية أردنية بأن الحادث، الذى وقع الليلة الماضية وأسفر عن وفاة وافد مصرى وإصابة مواطنين أردنيين، وقع نتيجة تعرضهم للاختناق وهم نيام جراء استنشاق الغازات الصادرة عن إشعال الفحم للتدفئة فى منطقة العارضة بمحافظة البلقاء.. مشيرة إلى أنه قد تم إسعاف المصابين إلى المستشفى ونقل جثة المتوفى للطب الشرعى.

وكانت المملكة قد تعرضت لمنخفض جوى ليل السبت/الأحد، حيث انخفضت درجات الحرارة عن معدلاتها فى مثل هذا الوقت من العام، وشهدت مناطق فى محافظة عمان أمس هطولا خفيفا للثلوج والبرد إضافة إلى تساقط غزير للأمطار فيما تراكمت الثلوج فى بعض مناطق محافظات الجنوب مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق.

وعلى صعيد آخر، تعاملت المديرية العامة للدفاع المدنى من خلال مراكزها المنتشرة فى جميع أنحاء المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع 122 حادثا مختلفا فى مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها 86 إصابة، كما تعاملت مع 459 حالة مرضية مختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365