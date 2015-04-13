أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على ربة منزل "مخنثة" اختطفت طفلا بالخصوص لعدم قدرتها على الإنجاب

Google+ Print
القبض على ربة منزل "مخنثة" اختطفت طفلا بالخصوص لعدم قدرتها على الإنجاب القبض على ربة منزل "مخنثة" اختطفت طفلا بالخصوص لعدم قدرتها على الإنجاب
أعادت أجهزة الأمن بالخصوص طفلا عمره 10 سنوات، بعد أن قامت ربة منزل "مخنثة" باختطافه بمساعدة سائق ومشرفة نظافة، لكونها غير قادرة على الإنجاب، تم تحرير الطفل وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بلاغا من مصطفى إبراهيم صادق سائق توك توك، بقيام كل من عبد الله م س سائق توك توك وناظلة م س مشرفة نظافة ومنى م س ربة منزل، بخطف نجله محمود 10 سنوات طالب داخل مركبة توك توك ولاذوا بالفرار.

انتقلت قوات الأمن صحبة المبلغ، وتبين تواجد الطفل المختطف بمنزل منى م س، وتم تحرير الطفل وإعادته لوالده وضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمين المضبوطين قرروا بقيام الثالثة باصطحاب الطفل لمنزلها لكونها (مخنثة) وغير قادرة على الإنجاب وشديدة التعلق بالأطفال، واتهمت المبلغ بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5189 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365