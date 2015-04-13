القبض على ربة منزل "مخنثة" اختطفت طفلا بالخصوص لعدم قدرتها على الإنجاب

أعادت أجهزة الأمن بالخصوص طفلا عمره 10 سنوات، بعد أن قامت ربة منزل "مخنثة" باختطافه بمساعدة سائق ومشرفة نظافة، لكونها غير قادرة على الإنجاب، تم تحرير الطفل وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بلاغا من مصطفى إبراهيم صادق سائق توك توك، بقيام كل من عبد الله م س سائق توك توك وناظلة م س مشرفة نظافة ومنى م س ربة منزل، بخطف نجله محمود 10 سنوات طالب داخل مركبة توك توك ولاذوا بالفرار.

انتقلت قوات الأمن صحبة المبلغ، وتبين تواجد الطفل المختطف بمنزل منى م س، وتم تحرير الطفل وإعادته لوالده وضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمين المضبوطين قرروا بقيام الثالثة باصطحاب الطفل لمنزلها لكونها (مخنثة) وغير قادرة على الإنجاب وشديدة التعلق بالأطفال، واتهمت المبلغ بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5189 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م.