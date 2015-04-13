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آلام أسفل الظهر وتأخر الإنجاب من أعراض الرحم المقلوب

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آلام أسفل الظهر وتأخر الإنجاب من أعراض الرحم المقلوب آلام أسفل الظهر وتأخر الإنجاب من أعراض الرحم المقلوب
قد تعانى بعض السيدات من تأخر الإنجاب، دون وجود مشكلة مرضية تعيق ذلك، ويكون السبب هو الرحم المقلوب.

ويقول الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد إن الرحم الطبيعى يكون متجها ناحية البطن من الأمام، ومرتبطا ببعض الأربطة، اثنين من الأمام والخلف مثبتين فى الجدار الأمامى للخلف، وعلى جانبى العمود الفقرى وملتصقين فى جدار البطن والحوض، والرحم متجه ناحية الأمام، وفى حالة حدوث عيب خلقى وكانت الأربطة الخلفية أطول من الأمامية، فذلك يجعل الرحم متجها ناحية الأمام، وإذا حدث عيب خلقى وكانت الأربطة هى الأطول من الأمامية فذلك يجعل الجزء العلوى من الرحم متجها ناحية الخلف والجزء السفلى متجها للأمام.

ويشير د.جورج يواقيم إلى أن هناك بعض الأعراض التى تدل على الرحم المقلوب عند بعض السيدات، ومنها الشعور بآلام فى أسفل الظهر عند الوقوف لفترة طويلة، حيث إن 20% إلى 25% من السيدات مصابات بالرحم المقلوب، وقد يكون سببا فى تأخر الإنجاب، وعند الكشف أثناء الفحص يتم التعرف على المرض.

وأضاف استشارى أمراض النساء والتوليد أنه إذا كانت السيدة مصابة بالرحم المقلوب فيجب اتباع وضع معين أثناء العلاقة الزوجية لحدوث الحمل.

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مصر 365