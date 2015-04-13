وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى جون كيرى

تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، حيث تناول معه تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى اليوم الاثنين، أن الوزيرين تشاورا خلال الاتصال الهاتفى حول عدد من القضايا الإقليمية التى تهم البلدين، بما فى ذلك القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع فى ليبيا والأزمة السورية والأوضاع فى كل من العراق واليمن.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين بحثا أيضا بشكل مفصل سبل تحقيق مزيد من التنسيق المشترك فى المحافل الدولية المختلفة حول القضايا المختلفة، والتى تهم البلدين، خاصة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة اليونسكو وغيرها.