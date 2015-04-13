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وزير التموين: تخصيص ١٠ مليارات جنيه لشراء القمح من المزارعين

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وزير التموين: تخصيص ١٠ مليارات جنيه لشراء القمح من المزارعين وزير التموين: تخصيص ١٠ مليارات جنيه لشراء القمح من المزارعين
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لشراء القمح المحلى من المزارعين للموسم الحالى.

ولفت الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات اليوم، إلى أنه سوف يتم تذليل كافة العقبات التى تعترض عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات السريعة لاستلام أكبر كمية من القمح المحلى لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، وأنه سوف يتم دفع ثمن القمح المورد عقب الفرز مباشرة، مؤكدا أن الجهات المسوقة للقمح سوف تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عمليات التوريد، وأنه سوف يتم فتح باب استلام الأقماح أمام جميع الموردين وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد وعدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى.

وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توريد الأقماح سوف يتم فى أجولة جوت وبحالة جيدة للمحافظة على جودة الأقماح ويجوز توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة جوت تحت إشراف تام من المديرية المختصة، وتبدأ عمليات الاستلام والفرز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء كل يوم.


>- غدا..وزير التموين يفتتح رسميا موسم بدء توريد القمح المحلى من المزارعين
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مصر 365

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