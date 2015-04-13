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“إسعاف البحر الأحمر”: 23 سيارة بشواطئ المحافظة خلال “شم النسيم”

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“إسعاف البحر الأحمر”: 23 سيارة بشواطئ المحافظة خلال “شم النسيم” “إسعاف البحر الأحمر”: 23 سيارة بشواطئ المحافظة خلال “شم النسيم”

أرشيفية

أكد الدكتور حسام جميل، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، أنه تم تخصيص 23 سيارة إسعاف لتأمين الشواطئ العامة، وخلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم بمختلف مدن المحافظة بجانب 86 سيارة منتشرة بجميع نقاط وتمركزات الطرق السريعة بين المدن، بينها سيارات الطوارئ على طريق رأس غارب- الغردقة، والقاهرة -الزعفرانة، وسفاجا- قنا، ومرسى علم- القصير، بجانب الطرق التي تربط البحر الأحمر مع المحافظات المجاورة .

وأشار جميل إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة بغرفة الإسعاف الرئيسية، وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة الشكاوى والبلاغات.

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