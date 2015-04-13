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بالصور.. إيهاب توفيق يشعل حفل كريستال بلاس

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بالصور.. إيهاب توفيق يشعل حفل كريستال بلاس بالصور.. إيهاب توفيق يشعل حفل كريستال بلاس

أشعل النجم ” إيهاب توفيق “، مساء أمس، حفل ” كريستال بلاس ” بدار الأسلحة والذخيرة، ضمن احتفالات الدار بأعياد الربيع وشم النسيم، واحتفل مع جمهوره بشم النسيم على طريقته الخاصة حتي منتصف الليل .

وغنى إيهاب مجموعة كبيرة من أغانيه وخصوصًا القديمة – التي تفاعل معها الجمهور بشكل غير عادى – على مدار الساعة والنصف، وفي نهاية الحفل إلتقط الصور التذكارية مع الجمهور .

وشارك ” ايهاب ” بالحفل كل من المطرب ” هيثم شاكر ” والمطربة “سمر الحسينى ” والراقصة “نانسي ” .

وعلى صعيد آخر، يستعد ” إيهاب ” لإحياء حفل شم النسيم اليوم، فى منتجع ” جراند فيو ” بطريق إسكندرية الصحراوى .

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