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سر جماليّ: على كل امرأة أن تحلق وجهها!

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سر جماليّ: على كل امرأة أن تحلق وجهها! سر جماليّ: على كل امرأة أن تحلق وجهها!

الإثنين 13-04-2015 17:25

تعاني غالبية الفتيات من مشكلة الشعر في الوجه.ولا شك في أن وجود الشعر بشكل كثيف مزعج ومقرف. لكنّ المفاجأة الجمالية هي أنك لست مضطرة بعد الآن للشعور بالتردد والخوف من أن ينمو شعر وجهك بلون أسود داكن بعد أن تكوني قد أزلته. نعم! أزالته بالحلاقة التي لها فوائد عدة.

تابعي معنا التفاصيل:

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حلاقة الوجه للمرأة ليست مجرد خبر عادي! في الواقع، الحلاقة هي الخيار الأنسب لإزالة طبقة من الجلد الميت. بالإضافة إلى نزع تلك الشعيرات الصغيرة وحديثة النمو، فهي تساعد على امتصاص المنتجات في الجلد بشكل أفضل، وتمنحك توهجاً رائعاً. ولأنك تحلقين، فأنت بذلك تساعدين على تقشير جلدك ، الأمر الذي يبعدك عن شيخوخة الوجه المبكرة ويحدّ من التجاعيد.
وكي لا تترددي في تطبيق هذه الفكرة من المهم أن تعلمي أن كيت سومرفيل، ملكة الوجه النضر والمشع، هي من الجميلات اللواتي يدعمن ويؤيّدن حلاقة الوجه. إضافة إلى ذلك، يقول طبيب التجميل الخاص بإليزابيث تايلور أنها هي أيضاً تحلق وجهها، كما فعلت سابقاً مارلين مونرو وكليوباترا.
لهذه الغاية، عليك سيدتي التوجه إلى أقرب متجر لشراء شفرات الحلاقة المناسبة، واستعمالها على الخدين، تحت الذقن والجبهة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع. تأكدي من أن النتيجة ستكون رائعة وغير متوقعة، إذ أنك ستحصلين على الكثير من المجاملات حول نضارة وإشراق بشرتك.

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سيدتي

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