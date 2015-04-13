بائع خضار يقتل موظفا وزوجته فى الخانكة لسرقتهما بالإكراه

نجحت مباحث الخانكة فى كشف غموض مقتل موظف وإصابة زوجته داخل شقتهما بالخانكه، بعد أن لفظت الثانية أنفاسها متأثرة بإصابتها، واعترف بارتكاب الجريمة، الذى تبين أنه تسلل إلى شقتهما ليلا لسرقتهما، وعندما شعرا به قام بضربهما بآلة حادة، تم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من الأهالى بمقتل "يوسف أحمد عبد العظيم خليل" موظف بالإدارة التعليمية بالخانكة وزوجته "كاميليا ماكين عبد الوهاب" 60 سنة ربة منزل، واتهام الزوجة لأحد الأشخاص بارتكاب الجريمة قبل مصرعها متأثرة بجراحها.

تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، وتشكيل فريق بحث قاده اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية والعقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، وتوصلت جهود رجال البحث إلى أن المتهم يدعى "مدحت.ر.م" وشهرته "نسيم" بائع خضار، تم ضبطه وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.