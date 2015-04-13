مصرع عجوز سقطت بها شرفة مسكنها أثناء نشرها الغسيل بالإسكندرية

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم الجمرك بسقوط شرفة شقة بالعقار رقم 38 حارة الكيال.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "نور الهدى.أ.م" 74 سنة ربة منزل بنشر غسيل بشرفة الشقة سكنها بالطابق الثانى بالعقار محل البلاغ سقطت بها الشرفة.. مما أدى لوفاتها.

بسؤال نجل شقيقتها "أحمد.أ.أ" 56 سنة موسيقى مقيم دائرة القسم أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، وتحرر المحضر رقم /2015 إدارى قسم الجمرك.. وجار العرض على النيابة .