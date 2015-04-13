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بالصور.. والد محمد صلاح يوزع تى شيرتات على الأيتام فى احتفالية ببسيون

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وزع والد اللاعب محمد صلاح، نجم نادى فيورنتينا، تى شيرتات للأندية التى لعب لها ابنه على أيتام مركز بسيون، فى احتفالية غير مسبوقة بالمركز أمس، وشاركه فى توزيع الهدايا العقيد محمود كشك مأمور مركز بسيون، والنقيب عماد حمدى، وسط حضور ومشاركة فاعلة من رجال الشرطة للأيتام .

كما شارك بعض السياسيين، ورجال الأعمال، بدعم مادى ومعنوى لإنجاح الحفل، ورسموا من خلاله البهجة على أيتام بسيون.

الاحتفال بيوم اليتيم -اليوم السابع -4 -2015
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الاحتفال بيوم اليتيم

والد الأطفال يرفعون صورة اللاعب محمد صلاح -اليوم السابع -4 -2015
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الأطفال يرفعون صورة اللاعب محمد صلاح

والد اللاعب محمد صلاح يوزع الهدايا ومأمور المركز العميد محمود كشك ورجال الأعمال -اليوم السابع -4 -2015
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والد اللاعب محمد صلاح يوزع الهدايا ومأمور المركز العميد محمود كشك ورجال الأعمال

جانب من الاحتفالية -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الاحتفالية

والد صلاح والعقيد محمود كشك ورجال الاعمال يوزعون
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والد صلاح والعقيد محمود كشك ورجال الاعمال يوزعون "تى شرتات"

مجموعة من الحضور -اليوم السابع -4 -2015
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مجموعة من الحضور

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