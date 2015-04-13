تناول الوجبات فى المطاعم يعمل على رفع ضغط الدم

إذا كنت من عشاق تناول الطعام فى الخارج فى كثير من الأحيان، ففكر مليا قبل الإقدام على هذه الخطوة، فقد كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أن تناول الطعام فى المطاعم المختلفة يعمل على رفع ضغط الدم.

فقد تبين أن تناول وجبات الطعام بعيدا عن المنزل يترافق مع زيادة استهلاك السعرات الحرارية والدهون المشبعة جنبا إلى جنب معدلات الملح المرتفعة، هو ما يترافق مع هذا النمط الغذائى ضغط الدم المرتفع.

تظهر الدراسة الجديدة أن وجبة إضافية خارج المنزل تعمل على رفع احتمالات دخول مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم بنحو 6%..

وعلى الصعيد العالمى، فإن ضغط الدم المرتفع يعد أحد أهم عوامل الخطر المساهمة فى الوفاة المبكرة والمرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتسلط الدراسة الحالية الضوء على عوامل وأنماط الحياة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم المحتمل وفرص تجنبها.