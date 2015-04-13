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الجزر يعالج الأنيميا ويقوى العظام والنظر والشعر

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الجزر يعالج الأنيميا ويقوى العظام والنظر والشعر الجزر يعالج الأنيميا ويقوى العظام والنظر والشعر
الجزر أحد العناصر الأساسية لطبق السلطة كما يتمتع بإمكانية استخدامه فى وجبات الغذاء الرئيسية كبديل للطماطم.

الجزر
>قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الجزر أحد الخضراوات الصحية والمفيدة للجسم والذى يحتوى على مجموعة من الفيتامينات مثل A، والحديد ومضادات الأكسدة.

فوائد الجزر الصيحية
>ويستكمل د. حماد قائلاً: "هناك فوائد صحية عديدة ومختلفة للجزر أهمها":
>1)مفيد لإنقاص الوزن نظرًا لقلة سعرات الحرارية لذلك يقوم الأطباء بإدرجه ضمن النظام الغذائى للأشخاص الذين يعانون من السمنة.
>2)مفيد للأشخاص الذين يعانون الأنيميا نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من الحديد
>3) مفيد لتقوية العظام للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بعظامهم نظرًا لأن من الخضراوات الغنية بالكاليسوم.
>4)مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالعين مثل ضعف النظر نظرًا لاحتوائية على فيتامين A.
>5)مفيد لتقوية الشعر نظرًا لأنه غنى بفتيامين A.
>نصائح لتناول الجزر بسهولة
>ويتابع د. حماد قائلاً: "الجزر أحد الخضراوات الصلبة التى يحتاج مضغها مجهود لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالفك القيام بتقطيعه قطع صغيرة لكى يسهل مضغة وكذلك كبار السن يمكن تناوله من خلال فرمة "بشره" لتفادى التعرض لمشاكل سوء هضمه.

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مصر 365