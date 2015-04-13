إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ربع نقل وتفحمها بطريق "إدفو - مرسى علم"

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل واشتعلت النيران فيها، صباح اليوم الاثنين، بالكيلو 40، على طريق "إدفو – مرسى علم" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة أسوان، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت فى طريقها إلى مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، قادمة من مدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وأسفر الحادث، عن إصابة "خالد جمال سليمان" 22 سنة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالجسم، و"أحمد مبروك مبارك" 30 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم.