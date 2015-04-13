إقبال جماهيرى على أسواق الفسيخ والأسماك المملحة بالغربية

تشهد محلات الفسيخ والسردين والأسماك المملحة، وحلقة السمك بالغربية حالة من الزحام والإقبال الجماهيرى من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من "الفسيخ والرنجة والملوحة"، ما يكفى لأعياد الربيع "شم النسيم"اليوم.

ورغم غلاء الأسعار إلا أن الأهالى لا يستطيعون تغيير العادة التى ورثوها عبر الأجيال بطقوس الاحتفالات، فى عيد الربيع والتى من أهمها أكلات "الفسيخ والرنجة والملوحة".

وأكدت الحاجة أم أحمد، صاحبة محلات للفسيخ والسردين بطنطا، أن سوق الأسماك المملحة يشهد رواجا واسعا مع دخول شم النسيم اليوم والإقبال على شراء الفسيخ من المواطنين بدأ من يوم الجمعة الماضية، ويستمر حتى نهاية اليوم الإثنين، وكنا نعتقد أن غلاء الأسعار سيقلل من توافد المواطنين فى الموسم، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا والشغل عال العال، على حد قولها.

وعن أسعار هذا الموسم أكد خالد نصير أحد العاملين بمحلات الفسيخ أن كيلوا الفسيخ المضبوط يتراوح من 50 إلى 75 جنيها، والسردين البلدى 20 جنيها، والرنجة تتراوح من 18 إلى 22 جنيها، مؤكدا أن هناك زيادة فى الأسعار عن العام الماضى تصل إلى أكثر من 30 % ومع ذلك هناك إقبال من الأهالى.

وعن طبيعة الوافدين للشراء قال محمد عبد السميع كل محل وله زبونه متعود عليه، وكله بيرزق والحمد لله، وفيه ناس بتشترى كميات مثل أصحاب المصانع والمحلات ورجال الأعمال وكبار العائلات، فى القرى وده مكسب حقيقى للمحل، وفيه شغل فردى وقطاعى للمواطنين وغالبا بيكون يوم شم النسيم اليوم.

على صعيد آخر أصدر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته بتشكيل لجان من مراقبى ومفتشى الأغذية بالمديرية تعمل طوال الـ24ساعة ووقف الإجازات والراحات، خلال فترة الاحتفال بأعياد شم النسيم بالأقسام الوقائية على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تكثيف الأعمال الميدانية بالأسواق العامة، ومطابقة أماكن تصنيع وإنتاج الأسماك المملحة والمدخنة للاشتراطات الصحية، والتأكد من أن جميع العاملين بها يحملون شهادات صحية سارية وفحص الأسماك الطازجة والمدخنة قبل مراحل تصنيعها، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى كما يتم فحص الأدوات والآلات المستخدمة فى التصنيع، ومنع جميع الباعة الجائلين من غير الحاملين لشهادات الصحة من مزاولة المهنة.

ورفعت مديرية التموين بالغربية حالة الطوارئ القصوى وتم تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية الأمن بالاشتراك مع أجهزة الصحة والطب البيطرى على كل الأنشطة والأسواق لضمان توافر كل السلع الأساسية، وفى مقدمتها الأسماك الطازجة والمملحة والمستوردة والتنبؤ الواعى والدقيق بالمؤشرات المختلفة ورصد أوجه التغييرات والسلبيات للتصدى الفورى لها بما يحقق توافر كل السلع والخدمات بالأسعار المقررة والجودة المناسبة، وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومكافحة كل صور الاستغلال والغش والتصدى لمحاولة تسرب السلع المدعمة.