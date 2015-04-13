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"صحة أسوان": توفير الأمصال بالمستشفيات للتعامل مع حالات التسمم فى شم النسيم

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"صحة أسوان": توفير الأمصال بالمستشفيات للتعامل مع حالات التسمم فى شم النسيم "صحة أسوان": توفير الأمصال بالمستشفيات للتعامل مع حالات التسمم فى شم النسيم
أكد الدكتور ممدوح وشاحى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم توفير الأمصال فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات المركزية والنوعية للتعامل مع أى حالات تسمم، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بجانب تكثيف الحملات المرورية من الطب الوقائى ومراقبة الأغذية على محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وأيضاً مخازن التعبئة لهذه الأسماك للاطمئنان تماماً من سلامتها وصلاحيتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن الأسوانى.

وأوضح الدكتور وشاحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات العامة والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف فى مختلف إنحاء المحافظة، مع إلغاء الأجازات لجميع العاملين بالصحة.

وناشد وكيل وزارة الصحة، المواطنين ضرورة عدم الإكثار من تناول الفسيخ، وضرورة شرائه من محلات معلومة المصدر حتى لا تحدث أى حالات تسمم يترتب عليها مشاكل صحية خطيرة، وخاصة أن التسمم فى أغلب الأحيان يكون بشكل جماعى نظراً لحرص الأسر المصرية على تناولها فى شم النسيم وسط التجمعات.

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