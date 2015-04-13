ارتفاع أسعار الفسيخ فى الإسكندرية.. والأهالى: "هنشترى بردو"

شهدت محلات الفسيخ بالإسكندرية إقبالاً متوسط قبل أعياد شم النسيم، وعلى الرغم من ارتفاع سعر الأسماك والفسيخ والرنجة والسردين إلا أن المواطن السكندرى يقبل على الشراء بحكم العادات، وتبدأ أسعار الفسيخ بأسواق الإسكندرية من 50 جنيها للحجم الصغير إلى 150 جنيها، بيما الرنجة تبدأ من 20 جنيها إلى 70 جنيها، وسعر السردين يبدأ من 25 جنيها.

يقول حسن عبد المنعم، أحد البائعين من بمنطقة العطارين، أن أسعار الفسيخ ارتفعت هذا العام بسبب ارتفاع سعر سمكة البورى، بالإضافة إلى مشكلة تلوث مياه بحيرة مريوط، والتى تسبب موت عدد كبير من الأسماك بها، فارتفع سعر سمكة البورى وسعر الفسيخ خاصة فى الإسكندرية.

وأضاف حسن عبد المنعم أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار 10 جنيهات على كل نوع، إلا أن هناك إقبالا كبيرا على الفسيخ والرنجة هذا العام، من سعر الـ50 جنيها و80 جنيها، بينما قل الإقبال على السردين والملوحة على الرغم من انخفاض سعرهما.

وقالت نادية عبد المحسن، ربة منزل، أن أسعار الفسيخ ارتفعت للغاية هذا العام إلا أنهم يشترون بالأسعار المتوسطة من 50 إلى 80 جنيها، بسبب حكم العادات التى تعودوا عليها من سنوات طويلة، فهم مجبرون على شرائها، رغم ارتفاع أسعارها، وأضافت أن جميع الأسعار ارتفعت فى جميع الأسواق الشعبية بالإسكندرية دون تمييز.



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محل دكتور الفسيخ بالإسكندرية



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أحد البائعين بأسواق الفسيخ



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أسعار الرنجة بالإسكندرية



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إقبال الشارع السكندرى على محلات الفسيخ