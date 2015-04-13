786 ألف إقامة أصدرت في أبوظبي 2014

أصدرت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي 786 ألفاً و557 تأشيرة إقامة إضافة إلى 656 ألفاً و523 إذن دخول خلال العام الماضي 2014.

تطبيقات ذكية

وأكد العقيد سالم علي القطام الزعابي مدير الإدارة أنه تم في المرحلة الأولى تفعيل خدمات إصدار التأشيرات القصيرة والطويلة والعمالة المساعدة عبر تطبيقات وزارة الداخلية الذكية على الهواتف لتمكين المواطنين والمقيمين من الحصول عليها بيسر وسهولة من دون الرجوع إلى مراكز تقديمها إلا في حالات الضرورة حيث يشمل التطبيق: أذونات الدخول (زيارة طويلة المدة 90 يوماً) وأذونات الدخول لزيارة قصيرة المدة 30 يوماً إضافة إلى أذونات الدخول للعمالة المساعدة.

مبادرات الإدارة

وأشار مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي في تصريح لمجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير إلى أن الإدارة أطلقت مبادرة «نهتم لأنكم الأهم» تزامناً مع صدور قرار مجلس الوزراء 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ والقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب وذلك بهدف التطبيق السليم للقرارات واللوائح الجديدة بيسر وسهولة والتعريف بالخدمات المقدمة والفوائد المتوقعة من تطبيقها.

إنجازات عديدة

من ناحيته قال المقدم عبدالله عبدالوهاب الفلاحي مدير إدارة أذونات الدخول الإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إن الإدارة حققت العديد من الإنجازات من خلال وجود فريق عمل متميز ومنجز، حيث حصلت الإدارة على شهادتين عالميتين الأولى في المعيار الدولي لخدمة المتعاملين والثانية في تحسين الأداء المستمر .

مشيراً إلى أن هنالك شركاء استراتيجيين يضطلعون بدور فاعل في تأدية الخدمات التي تقدمها الإدارة للجمهور منهم وزارة العمل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وبلدية أبوظبي ووزارة الصحة.

وأشار الفلاحي إلى أن مبادرة الحكومة الذكية تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتحرك وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات الحكومية لرفع مستوى الأداء استناداً لعوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من استيعاب احتياجات فئات المجتمع كافة بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم.

تطوير الخدمات

وأكد أن الإدارة العامة حرصت على تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها وفي الوقت الذي انطلقت فيه الحكومة الذكية التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات من خلال الهواتف الذكية بيسر وسرعة وبما يلبي طموحات المتعاملين وإسعادهم.