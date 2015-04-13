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بالفيديو.. خبير طبى يحذر مرضى الكبد والكلى: "لو أكلت فسيخ هتموت فى شهر"

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بالفيديو.. خبير طبى يحذر مرضى الكبد والكلى: "لو أكلت فسيخ هتموت فى شهر" بالفيديو.. خبير طبى يحذر مرضى الكبد والكلى: "لو أكلت فسيخ هتموت فى شهر"
حذر الخبير الطبى سعيد شلبى، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، مرضى الكُلى والكبد والضغط، من تناول الفسيخ خلال عيد "شم النسيم" اليوم، مؤكدا: "أن مريض الكبد أو الكُلى لو تناول الفسيخ سيموت بعدها بشهر، بسبب ما قد يسببه الفسيخ من مشاكل وأضرار".

ونصح الخبير الطبى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية رولا خرسا ببرنامج "وماذا بعد؟"، على قناة "LTC"، مرضى الكُلى والكبد بألا يتناولوا الفسيخ إطلاقا، مضيفا: "وإن أردوا فليتناولوا نص رنجة فقط، حيث تظهر على الشخص المتعرض للفسيخ الفاسد أعراض عصبية، ويجب نقله بسرعة لمركز السموم، لكى يأخذ حقنة ضد المرض، مشددا على أنه يجهز بطريقة تخزين هوائى غير صالحة، ويرمى فى صفائح تحت الرمل، تساعد على نمو بكتيريا تنشر المرض بجسد المريض"، مؤكداً أن "الرنجة" تسبب "نزلات المعوية"، خاصة لو طريقة عملها غير صحيحة.
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- قبل ساعات من بدء احتفالات شم النسيم.. "الصحة" تُحذر: طريقة تحضير الفسيخ غير آمنة وتناوله خطرًا ويسبب الشلل والوفاة.. وتكثيف الرقابة على محلات بيع الأسماك.. وعلاج حالة التسمم يكلف 28 ألف جنيه

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