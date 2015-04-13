أرقام الطوارئ واستقبال بلاغات الحوادث بمحافظة القاهرة خلال شم النسيم

شكلت محافظة القاهرة غرفة عمليات وطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة بالمديرية لتلقى بلاغات المواطنين أو الوحدات الأخرى، ومضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرفة الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات فى الاستقبال والطوارئ، ومتابعة الحوادث، وإخطار المسئولين بها فورًا.

وتشمل قائمة التليفونات للمديريات رقم 23911432، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة على الأرقام 23640402- 23643129، ومعهد سموم جامعة عين شمس على أرقام 24823314 - 26840902.

وحددت المحافظة أرقام لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على خطوط تليفونية ساخنة (23646120 ـ 23649474)، ويتبع ذلك استمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة حول الحدائق والمتنزهات ومراكز تجمع المواطنين مع تكثيف الندوات الإرشادية الخاصة بالصحة العامة ووسائل التغذية السليمة.

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