أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أرقام الطوارئ واستقبال بلاغات الحوادث بمحافظة القاهرة خلال شم النسيم

Google+ Print
أرقام الطوارئ واستقبال بلاغات الحوادث بمحافظة القاهرة خلال شم النسيم أرقام الطوارئ واستقبال بلاغات الحوادث بمحافظة القاهرة خلال شم النسيم
شكلت محافظة القاهرة غرفة عمليات وطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة بالمديرية لتلقى بلاغات المواطنين أو الوحدات الأخرى، ومضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرفة الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات فى الاستقبال والطوارئ، ومتابعة الحوادث، وإخطار المسئولين بها فورًا.

وتشمل قائمة التليفونات للمديريات رقم 23911432، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة على الأرقام 23640402- 23643129، ومعهد سموم جامعة عين شمس على أرقام 24823314 - 26840902.

وحددت المحافظة أرقام لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على خطوط تليفونية ساخنة (23646120 ـ 23649474)، ويتبع ذلك استمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة حول الحدائق والمتنزهات ومراكز تجمع المواطنين مع تكثيف الندوات الإرشادية الخاصة بالصحة العامة ووسائل التغذية السليمة.


>- طوارئ فى 300 حديقة بمحافظة القاهرة استعدادا لاستقبال شم النسيم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365