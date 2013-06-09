تعليق اعتصام ترسانة بورتوفيق بعد إلغاء التحقيق مع 30 موظفًا

قرر عمال ترسانة بورتوفيق البحرية بالسويس، التابعة لهيئة قناة السويس، تعليق اعتصامهم وذلك بعد أن انتهى، منذ قليل، لقاء عباس عبد العزيز عضو مجلس الشورى، مع مسئولى الشركة بحضور ممثلين عن العمال، والاتفاق على إلغاء قرار تحويل 30 عاملا وموظفا للتحقيق، والتعهد بعدم التنكيل بهؤلاء العمال، بالإضافة إلى تحديد موعد بين ممثلى العمال والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، خلال هذا الأسبوع، لسماع مطالبهم وشكواهم.

يذكر أن عمال وموظفى ترسانة بورتوفيق البحرية نظموا وقفات احتجاجية واعتصاما مفتوحا عن العمل، منذ 4 أيام، تنديدا بقرار تحويل 30 منهم للتحقيق على خلفية دخولهم إلى أحد الأندية الاجتماعية التابعة للهيئة والخاصة بالإداريين، وليس الموظفين، وهو ما وصفه المحتجون بالتمييز وعودة لعصر السخرة والطبقية، مطالبين بمساواة جميع العاملين فى الهيئة.

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