خبراء الأرصاد: طقس اليوم ربيعى لطيف شمالاً شديد البرودة ليلاً

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس ربيعى لطيف على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، معتدل على أقصى جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والبحر الأحمر، فهى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 12 العظمى 23الصغرى 12 العظمى 21الصغرى 10 العظمى 21الصغرى 12 العظمى 22الصغرى 12 العظمى 21الصغرى 11 العظمى 21الصغرى 12 العظمى 23الصغرى 12 العظمى 24الصغرى 11 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 18الصغرى 10 العظمى 20الصغرى 13 العظمى 24الصغرى 14 العظمى 24الصغرى 13 العظمى 25الصغرى 15 العظمى 26الصغرى 10 العظمى 18الصغرى 2 العظمى 15الصغرى 10 العظمى 25الصغرى 9 العظمى 24الصغرى 11 العظمى 24الصغرى 13 العظمى 24الصغرى 12 العظمى 27الصغرى 10 العظمى 23الصغرى 9 العظمى 24الصغرى 10 العظمى 25الصغرى 13 العظمى 26الصغرى 13 والعظمى 27الصغرى 17 العظمى 26الصغرى 18 العظمى 24الصغرى 12 العظمى 27الصغرى 12 العظمى 25الصغرى 15 العظمى 24الصغرى 12 العظمى 22.