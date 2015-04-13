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خبراء الأرصاد: طقس اليوم ربيعى لطيف شمالاً شديد البرودة ليلاً

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خبراء الأرصاد: طقس اليوم ربيعى لطيف شمالاً شديد البرودة ليلاً خبراء الأرصاد: طقس اليوم ربيعى لطيف شمالاً شديد البرودة ليلاً
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس ربيعى لطيف على شمال البلاد حتى الوسطى، معتدل على أقصى جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والبحر الأحمر، فهى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الصغرى 12 العظمى 23

الإسكندرية

الصغرى 12 العظمى 21

مطروح

الصغرى 10 العظمى 21

بورسعيد

الصغرى 12 العظمى 22

دمياط

الصغرى 12 العظمى 21

بلطيم

الصغرى 11 العظمى 21

الإسماعيلية

الصغرى 12 العظمى 23

السويس

الصغرى 12 العظمى 24

العريش

الصغرى 11 العظمى 19

نخل

الصغرى 8 العظمى 18

طابا

الصغرى 10 العظمى 20

الطور

الصغرى 13 العظمى 24

مرسى علم

الصغرى 14 العظمى 24

الغردقة

الصغرى 13 العظمى 25

شرم الشيخ

الصغرى 15 العظمى 26

رفح

الصغرى 10 العظمى 18

كاترين

الصغرى 2 العظمى 15

سيوة

الصغرى 10 العظمى 25

المنيا

الصغرى 9 العظمى 24

الفيوم

الصغرى 11 العظمى 24

رأس سدر

الصغرى 13 العظمى 24

أبوسمبل

الصغرى 12 العظمى 27

وسط الدلتا

الصغرى 10 العظمى 23

أسيوط

الصغرى 9 العظمى 24

سوهاج

الصغرى 10 العظمى 25

الأقصر

الصغرى 13 العظمى 26

أسوان

الصغرى 13 والعظمى 27

شلاتين

الصغرى 17 العظمى 26

حلايب

الصغرى 18 العظمى 24

الوادى الجديد

الصغرى 12 العظمى 27

قنا

الصغرى 12 العظمى 25

نويبع

الصغرى 15 العظمى 24

السلوم

الصغرى 12 العظمى 22.

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