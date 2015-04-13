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لمن يعانون من حموضة المعدة.. ابتعدوا عن الخل والليمون مع الرنجة والفسيخ

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لمن يعانون من حموضة المعدة.. ابتعدوا عن الخل والليمون مع الرنجة والفسيخ لمن يعانون من حموضة المعدة.. ابتعدوا عن الخل والليمون مع الرنجة والفسيخ
يعانى الكثيرون من حموضة المعدة مما يتسبب فى العديد من المشاكل فى شم النسيم عند تناول الرنجة والليمون.
>لذلك يوصى الدكتور محمد عبد الرازق، استشارى أمراض القلب والباطنة، الأشخاص الذين يعانون من حموضة المعدة بالابتعاد عن بعض الأكلات لتجنب حدوث حموضة بشكل زائد، منها الابتعاد عن شرب الليمون أو تناوله على الرنجة أو الفسيخ، وعدم شرب عصير البرتقال، والابتعاد تمامًا عن وضع الخل على الأسماك.

وينصح أيضًا بالابتعاد عن تناول الشاى والقهوة والنسكافيه بعد الرنجة والفسيخ، مؤكدًا ضرورة تناول الخضراوات كالخس والكابوتشا والجزر والفلفل الأخضر، وذلك للمساعدة على الهضم وتخفيف إفراز حمض المعدة.

كما يوصى استشارى أمراض القلب والباطنة بضرورة شرب الكثير من الماء بعد تناول الفسيخ والرنجة، لعدم جفاف الجسم نتيجة الأملاح المتواجدة بها، والتخفيف من حدة إفراز حمض المعدة عن المعدل الطبيعى.
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