أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لا قدر الله.. تعمل إيه لو اتسممت من الفسيخ فى شم النسيم؟

Google+ Print
لا قدر الله.. تعمل إيه لو اتسممت من الفسيخ فى شم النسيم؟ لا قدر الله.. تعمل إيه لو اتسممت من الفسيخ فى شم النسيم؟
الكل يرجو مرور يوم شم النسيم واحتفالاته بسلام، فالأطعمة المرتبطة باحتفالاته من رنجة وفسيخ وطريقة تعبئتها، السبب الرئيسى فى القلق من الإصابة بالتسمم فور تناولها، ولارتفاع فرص الإصابة بالمشكلات المعوية على أقل تقدير والتسمم والوفاة لا قدر الله.

طريقة التخزين وأماكنه وزيادة الملح ونوعياته، كما تؤكد الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية، هى السبب الرئيسى وراء مخاطر الفسيخ وسمك الرنجة، كما أن العادات الخاطئة فى تناول هذه النوعيات من الأسماك سبب أساسى أيضًا فى الإصابة بالتسمم والوفاة السريعة.

وتوضح أخصائية التغذية أن البعض ممن يشعرون بأعراض التسمم كالاختناق، وآلام مبرحة فى البطن، ودوخة وعرق شديد، وغيرها من الأعراض، يسرعون بالذهاب إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وهى خطوة غير موفقة، فالشعور بأعراض التسمم السابق ذكرها، لابد وأن يتبعها الذهاب المباشر لمركز المصل واللقاح مباشرة.


>والتسمم ناتج عن الأعداد اللا متناهية من البكتيريا المتوغلة فى لحم السمك المخزن كالفسيخ والرنجة، ولأن السم يسرى بسرعة شديدة فعلى المريض أن يكون أسرع منه، ويختزل خطوات تحويله لمركز المصل واللقاح، وهو المتخصص فى إعطاء حقنة سريعة المفعول مضادة للبكتيريا تعمل على إبطال مفعول السم سريعًا وفى وقت قياسى، وتنقذ الحياة إذا ما تعاطاها المريض فى وقتها المناسب، وتتوقف أعراض التسمم نهائيًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365