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بالصور.. كفر الشيخ تستعد لاستقبال الإعلاميين والفنانين تنشيطاً للسياحة اليوم

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استكملت محافظة كفر الشيخ استعداداتها ليوم تنشيط السياحة بالمحافظة والذى يبدأ من مدينة فوه، اليوم الاثنين بمناسبة عيد الربيع من خلال تجهيز مختلف المواقع السياحية والمتنزهات والحدائق بمدينة فوه لاستقبال الزوار من إعلاميين وفنانين وشخصيات عامة.

وأوضح الدكتور أسامه حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بدأت منذ وقت مبكر فى تهيئة المدينة والمواقع السياحية لاستقبال الزوار والارتقاء بالمستوى الخدمى من خلال تكثيف أعمال الصيانة الشاملة لجميع المرافق، والارتقاء بجهود النظافة والإصحاح البيئى وتكثيف وزيادة خدمة المواقع السياحية ذات الإقبال الكثيف وزيادة مساحة المسطحات الخضراء وصيانة الحدائق والمنتزهات العامة وألعاب الأطفال ودهان المظلات والأسيجة الحديدية وأعمدة الإنارة مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتهيئة مدينة فوه لاستقبال هذا اليوم لتنشيط السياحة فى عيد الربيع.

وأضاف الدكتور أسامه حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ أنه سيتم تنظيم حملات نظافة وتجميل واسعة النطاق على مستوى المحافظة بشكل عام ومدينة فوه بشكل خاص، والارتقاء بمستوى المرافق والخدمات وحسن استقبال الضيوف ووسائل الإعلام والزائرين وزيادة صناديق النفايات داخل المنتزهات للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشغيل الشلالات ومضخات المياه بعد تزيينها بالأنوار والكشافات المضيئة وعمل انارات للمواقع الأثرية، مضيفا أنه تم توزيع فرق للصيانة وللنظافة للعمل على مدار الساعة ووضع خطط متكاملة لعمليات النظافة لرفع المخلفات أولاً بأول.

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قبة أحد المساجد الأثرية بفوه

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عدد من فريق العمل بمدينة فوه لاستقبال الزائرين

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قطعة جوبلان من اللوحات الفنية التي تم تسميمها

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الجوبلان الذي سيتم عرضه لتسويقه

شباب فوه يستعدون لتسويق منتجاتهم -اليوم السابع -4 -2015
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شباب فوه يستعدون لتسويق منتجاتهم


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