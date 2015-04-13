أخبار ليبيا : انفجار قنبلة في بوابة سفارة المغرب في العاصمة الليبية طرابلس دون إصابات

انفجرت قنبلة أمام مبنى السفارة المغربية في العاصمة الليبية طرابلس.

وجاء الانفجار بعد هجوم بالأسلحة على مبنى تقع فيه البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية في ليبيا.

قال مسؤول أمني ليبي إن قنبلة انفجرت عند بوابة السفارة المغربية في ساعة مبكرة صباح الاثنين.

وأسفر الانفجار عن بعض الأضرار المادية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني قوله إن القنبلة ألحقت أضرارا بالبوابة وبمبنى سكني مجاور لمبني السفارة المغربية الواقع في حي بن عاشور.

وأعلن مسلحون موالون لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليتهم عن الهجومين، وهما الأحدث على أجانب أو سفارات أو حقول نفط في ليبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شاهد عيان قوله "كان صوت الانفجار (أمام السفارة المغربية) قويا للغاية واهتز المنزل لبعض ثوان."

ويستضيف المغرب حاليا حوارا بدعم من الأمم المتحدة بين ممثلين عن الحكومتين المتصارعتين اللتين تسيطران على ليبيا.



واستغل تنظيم "الدولة الإسلامية" الفوضى في ليبيا حيث تتقاتل حكومتان متحالفتان مع عدد من الجماعات المسلحة للسيطرة على البلاد بعد اربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

وكان مسؤولون كوريون جنوبيون وليبيون قد أكدوا الأحد إن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية على سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس، ما أدى إلى مقتل اثنين من الحراس المحليين وإصابة شخص ثالث.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سول إنه لم يقع ضحايا من الكوريين.

وأضاف أن السفارة يعمل بها مسؤولان للخدمات الخارجية وموظف إداري.

وكشف عن أن حكومته تنظر في احتمال نقل مقر السفارة، غير أنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل.

وأعلن مسلحون متشددون من قبل مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات التي استهدفت سفارات في طرابلس مثل سفارات ومصر والجزائر والتي أخلتها حكوماتها من طواقمها الدبلوماسية بسبب تردي الوضع الأمني.

كما استهدف مقر السفير الإيراني في طرابلس يوم 22 فبراير/ شباط الماضي.

وتتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من شرق البلاد مقرا لها منذ أن سيطرت جماعة "فجر ليبيا" على طرابلس في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت تشكيل إدارة موازية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads