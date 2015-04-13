"الفيل يا ملك الزمان" عرض مسرحى لفرقة أسيوط المسرحية بقصر الثقافة اليوم

تنظم هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع محافظة أسيوط، فى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع والعيد القومى للمحافظة، والاحتفال بعودة فرقة أسيوط المسرحية للحياة بعد توقف دام ربع قرن من الزمان، عرضًا خاصًا لمسرحية "الفيل يا ملك الزمان" فى قصر ثقافة أسيوط؛ تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وعبد الواحد النبوى وزير الثقافة ومحمد عبد الحافظ ناصف رئيس هيئة قصور الثقافة، ويحضره عبد العال زهران مدير مديرية الثقافة بالإقليم، والدكتورة فاطمة المعدول وحسن خلاف والكاتب الصحفى عاصم حنفى.

ومن جانبه أكد حسام عطية مخرج العرض، أن الاحتفال بالعرض يأتى من كونه علامة على طريق عودة الدولة للاهتمام بفنون الطفل، حيث يأتى عرض المسرحية ضمن مشروع تتبناه وزارتا الثقافة والتعليم ومحافظة أسيوط، لنشر الوعى الفنى بين أطفال أسيوط؛ حيث نظمت المدارس رحلات يومية لحضور العرض، والذى يقام على مدى 15 يومًا، كما وفرت المحافظة وسائل الانتقال هذه الأفواج لقصر الثقافة.

وأشار حسام عطية، إلى أنه أعد نص مسرحة "الفيل ملك الزمان" قبل 25 عامًا لتقدمه ضمن برنامج فرقة أسيوط المسرحية، وهو مأخوذ عن نص للمسرحى السورى عبد الله ونوس، حيث كانت فلسفة الفرقة تقوم على تقديم روائع المسرح العربى والعالمى للأطفال.

وأكد عبد العال زهران مدير مديرية الثقافة، أنه سيتم خلال الاحتفالية الإعلان عن مجلس أمناء لفرقة أسيوط المسرحية، بما يكفل استمرارها، والذى يضم بدر عبد العاطى والناقدة عبلة الروينى وأستاذة الإعلام الدكتورة عواطف عبد الرحمن، والناقد سمير غريب.