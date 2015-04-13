هذا ما كتبه النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي لوداع عصام بريدي

عبّر النجوم عن حزنهم الشديد برحيل الفنان اللبناني الشاب عصام بريدي فجر اليوم، بحادث سير مروع أودى بحياته عن عمر 35 عاماً، خصوصاً وأن عصام من الأشخاص الذين ينشرون البسمة أينما حلّوا، إضافة إلى أنه كان له مشاركات تمثيلية عديدة، واستطاع نجمه أن يلمع في وقت قصير بسبب خفة ظله والإيجابية التي كان يتركها في كل مكان تواجد فيه.

فكل على طريقته وعلى مدى معرفته به، عبر النجوم عن مشاعرهم اتجاه عصام ووصفوه بالعريس، فمن الذين عرفوه شخصياً كانت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي صورت معه حلقة من برنامج "أحلى جلسة" في عيد الحب، فكتبت: "وعيت على أبشع خبر وفاتك يا عصام قتلني وكسرني من يومين حطيت صورتنا سوا وكتبتلي كلمة حلوة و كأنك عم تودعني الله يرحمك وتكون روحك بالسما"، أما مقدم برنامج "أحلى جلسة" فكتب على "الفيس بوك": "رح افتقد لضحكتك وقلبك وجلستك الحلوة، نفسك بالسما يا عريس السما".

أما سيف الدين سبيعي مخرج مسلسل "بيت الشهبندر" الذي شارك فيه عصام قبل رحيله، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل فغرّد: "ضيعانك يا عصام، بكير لِسَّه، والله بكير".

بدورهم زملائه الفنانين، كتبوا عبارات وداعية لعصام، فكتب الممثل اللبنايي بيتر سمعان: "عصام بريدي بتتذكر يا عصام قديه كنا نتضحك سوى؟؟؟خلص العمر وراح كل شي...الله معك يا عريس".

سيرين عبد النور غردت: "ما بعتقد في كلمة بتعبر عن وجع قلبي حتى دموعي خانتني من كتر عصام بريدي"

بدورها، نيكول سابا ودعت أهل عصام بالصبر: "عصام بريدي.. الله يرحمك وتكون روحك بالسما..ويصبّر أهلك.. خبر محزن عالصبح"، كما عبر زوج نيكول الممثل يوسف الخال عم حبه له: "رحل الصديق والأخ ولك آخ يا عصام هالنهار شو بشع شتّت السما دموعنا عليك سبقتنا بكّير".

أما بالنسبة للفنانين فكان أيضاً للخبر أثر كبير عليهم، إذ كان راغب علامة من أول المودعين لعصام وكتب: "ما زالت طرقات لبنان تسرق أغلى شبابنا، وداعاً عصام بريدي، رحمك الله".

رويدا عطية كتبت: "الله يصبر قلب أهلك ومحبينك عصام بريدي".

أما رامي عياش فغرّد: "حزنت كتير على خبر وفاة الشاب الرائع والممثل الموهوب عصام بريدي، الله يصبر أهله، فارقتنا بكير، الله يرحمك".

لطيفة التونسية أكدت أن أحداً لن ينسى عصام: "الله يرحمك يا عصام بريدي والله يصبر أهلك ووالدتك وأخوك وسام وكل محبيك.. ستبقی بذاكرتنا للأبد"

أما وائل كفوري الذي دائماً يعبر عن أي موضوع يمسه بشعر كتب شعر لعصام قال فيه: "يا ربي....... دَخْل إجريك شو لْعَم بِصير وليش هيك !!؟؟ الله يرحمك عصام، ويصبّر أهلك عليك

أما بعض مقدمي البرامج كالمقدمة رابعة زيات فكتبت: "يا زهرةً قُطفت في نيسان، يا نسمة عمرٍ قُصف عمرها باكراً،عرفتك مهذّباً محترماً ناصعاً كبياض المحبة خسرناك انساناً وفناناً عصام بريدي"

نانسي أفيوني غردت: "الله يرحمك ويصبر أهلك ويصبر قلب أمك، والله ضيعانك، الله يجعل مثواك الجنة".

كما عبر الفنان الشامل مروان خوري عن حزنه فكتب: "كيف الحياة بتموت ! ما بيستحي الموت من الشباب !!! الله يرحمك عصام بريدي ويصبّر اهلك".

كما نشر العديد من الفنانين صوراً جمعتهم بالراحل وارفقوها بكلمات معبرة كالفنانة نانسي عجرم والفنانة ألين لحود.

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