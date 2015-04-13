سيرين عبد النور: سأكون أكثر جرأة وأحتاج لطبيب نفسي

في احتفالية خاصة حضرتها النجمة اللبنانية سيرين عبد النور أقامها تلفزيون الآن في فندق مينا السلام في دبي للإعلان عن الموسم الثاني من برنامج "بلا حدود" والذي من المقرر أن يبدأ عرض حلقاته على تلفزيون الآن يوم الجمعة المقبل 17 أبريل الساعة 10 مساء. حضر المؤتمر الصحفي منتج البرنامج نجيب صباغ. وبدأت سيرين المؤتمر بكلمة شكر للحضور ووسائل الإعلام قائلة: "أنا سعيدة جداً بوجودي في دبي للقاء بكم وأشكركم لأنكم دائماً تتابعوني وتنقلون أخباري على الخليج. وفي البداية أحب أن أقدم التعازي إلى الراحل الصديق عصام بريدي إثر حادث فاقترحت على القناة بالعمل على روبيرتاج عن الحوادث التي تضيّع الكثير من شبابنا".

ثم بدأت سيرين تتحدث مع وسائل الإعلام عن الموسم الجديد من البرنامج قائلة: "لقد طرحنا في الموسم الأول عدة قضايا منها العنف والاغتصاب والتحرش. وقمنا بزيارة السجون وتعلمت معنى أن يواجه الإنسان مشاكل. وهذا العام سأكون أكثر جرأة وقوة لأننا سنخوض "مطارح" فيها جرأة وننظر لها بمنظار آخر"، مشددة في الوقت ذاته أن التفاؤل والإيجابية والمرح وزرع البسمة على وجوه الناس هي الملامح الرئيسية لموسم هذا العام من ببرنامج "بلا حدود". ويوظف البرنامج في سبيل تحقيق هذه الرؤية أدوات التواصل الاجتماعي على اختلافها، إضافة إلى التركيز على مختلف فئات المجتمع لنشر قيم المحبة والوئام.

وعن زيارتها للسجون قالت: "كنت ألتقي بعض المحامين وآخذ برأيهم في الوضع القانوني للحالات التي قمت بزيارتها". وهنا أجابت سيرين على سؤال "سيدتي" ما إذا كانت أيضاً تقوم بزيارة أطباء نفسيين لتعلم كيفية التعامل مع اللاجئين حيث يمرون بظروف نفسية عديدة أو كانت تتعامل معهم بطبيعتها؟ قائلة: "كنت أتعال معهم بروح الأمومة والحنان. أما بالنسبة للطبيب النفسي فأنا من كان يريد طبيباً نفسياً بعد كل الحالات التي زرتها والقضايا التي واجهتني، هذا البرنامج علمني كيف أربي ابنتي وأعلمها العطاء للفقير والمحتاج".

وقال المنتج نجيب صباغ: "بلا حدود" لا يمكن أن يكون بلا سيرين عبد النور لأنه يحتاج إلى شخصية إنسانة ومعطاءة وتتأثر بها الناس. وعلى الرغم من أنها قالت سأكون أكثر جرأة إلا أنها بالفعل في الموسم الأول كانت جريئة. فكنت أرى وجوه المساجين وهي تسألهم بجرأة وتعيش حالتهم".

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