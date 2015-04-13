طفل عمره ثلاثة أعوام يقتل رضيع في الولايات المتحدة

قالت شرطة مدينة “كليفلاند” بولاية “أوهايو” الأمريكية أمس الأحد، إن طفلا يبلغ 3 أعوام سحب سلاحًا ناريا خلسة داخل منزل وضغط على الزناد، لتخرج منه رصاصة استقرت في رأس طفل في عامه الأول، قبل أن ينقل لمستشفى المدينة، حيث أعلن خبر وفاته.

وذكر الجيران، أن أم الطفل القتيل تعيش بالمنزل برفقة ثلاثة أطفال صغار على الأقل، فيما لم تتضح تفاصيل أخرى.

وقال قائد شرطة “كليفلاند” كالفين ويليامز للصحفيين، إن المحققين يحاولون تحديد من أين أتى السلاح، على أن يتم توجيه اتهامات للشخص المسئول عن ترك السلاح بدون تأمين.

الالمانية