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زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعدما طالبها بمعاشرة ثرى لإتمام صفقة

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زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعدما طالبها بمعاشرة ثرى لإتمام صفقة زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بعدما طالبها بمعاشرة ثرى لإتمام صفقة
أقامت الزوجة العشرينية "هيام.ص" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها "محمد.م"، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بسبب سوء أخلاقه، ومطالبتها بمعاشرة شخص ثرى لإتمام صفقة مشبوهة.

وقالت "هيام" بدعوى الخلع التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، إن زوجها تقدم لها بعد أن بلغت 26 عامًا دون زواج، بعد أن أخبرها بأنها ستعيش معه فى سعادة ورغد من العيش، وسيخلصها من حياة الفقر التى تعيش فيها مع أسرتها، وذلك بعد عودته من إحدى دول الخليج، حيث أجبرها أهلها على الزواج منه.

وأضافت هيام، أنها اكتشفت بعد الزواج من الرجل الذى كان يعمل فى الاستيراد والتصدير، أنه تزوج قبلها 5 سيدات طلق منهن ثلاثة وتبقى على ذمته اثنتان، مؤكدة أنها عندما اعترضت على هذا الأمر وطلبت الطلاق، اكتشفت ما هو أكبر من ذلك، وهو أن أهلها يعلموا بذلك الأمر.

وأكدت هيام، أنها حينما قبلت بالأمر الواقع حتى جاء اليوم الذى عرض عليها فيه بشكل مباشر، بأن تضاجع أحد أصدقائه الأثرياء من أجل إتمام صفقة كبيرة، فرفضت وهددته بالانتحار إن حدث ذلك، ولجأت بعدها إلى محكمة الأسرة، لرفع قضية خلع.


>- من دفاتر محكمة الأسرة.. "حنان" تقيم دعوى خلع وتؤكد أمام المحكمة: زوجى "الديوث" اعتاد تعاطى الخمور والزنا.. وأحضر صديقه وزوجته وطالبنى بالاشتراك فى حفلة جنس جماعى وقال"ده عشان منحسش بالملل"
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