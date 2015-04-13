بالصور.. الإسماعيلية تحتفل بشم النسيم بحرق دمى "داعش"

استعادت مدينة الإسماعيلية عادة حرق الدمى ليلة شم النسيم، أحد مظاهر احتفالات أعياد الربيع بعدما توقفت العام الماضى بسبب التشديدات الأمنية.

واحتشد الآلاف بحى المحطة الجديدة لمشاهدة حفلات غناء على آلة السمسمية التراثية، والمطرب الشعبى سمسم شهاب، قبل إشعال النيران فى دمى "اللمبى" وتمثل مسلحو تنظيم "داعش" أغلب الدمى المحترقة لهذه الليلة، فى احتفال تكرر فى مدينة بورسعيد المجاورة.

واعتاد المصريون على الاحتفال بشم النسيم بأكل الأسماك المملحة والبصل الأخضر، لكن مدن القناة خاصة بورسعيد والإسماعيلية لديهم طقس مختلف منذ مائة عام بحرق دمى تمثل الطغاة والشخصيات المكروهة شعبيا، فى المنطقة منذ عهد الاحتلال البريطانى فى مطلع القرن العشرينى، ودأب أهل القناة على صنع دمية "اللمبى" تحريف لاسم المندوب السامى البريطانى اللورد إدموند ألنبى الذى كان معروفا بقسوته ضد المصريين، ويجوبون بها شوارع المدينة مرددين الأغنية الشعبية "يا ألمبى يا بن حلبموحة.. مين قالك تتجوز توحة".

>وفى الشوارع الجانبية لحى المحطة الجديدة احتشد الآلاف من أهالى المدينة حول دمية ضخمة بلون أخضر كتب عليها "داعش"، وارتفعت سحب الدخان فى سماء حى العرب ببورسعيد، بعدما صنع الفنان محسن خضير مسرحا مكشوفا وضع عليه دمى تمثل واقعة ذبح المصريين فى ليبيا على يد تنظيم داعش، وأقام البورسعيدية محرقة للمسلحين فى منتصف الليل.

واستعادت الإسماعيلية هذا العام تقليدا قديما هو اختيار أميرة الفراولة من بين طفلات يرتدون ملابس بيضاء، تتوج إحداهن أميرة للفراولة أشهر فواكه الربيع، ونظمت إدارة المحافظة حفلا لتنصيب مائة طفلة بلقب أميرة الفراولة يوم السبت على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

' target='_blank'>- قبل ساعات من بدء احتفالات شم النسيم.. "الصحة" تُحذر: طريقة تحضير الفسيخ غير آمنة وتناوله خطرًا ويسبب الشلل والوفاة.. وتكثيف الرقابة على محلات بيع الأسماك.. وعلاج حالة التسمم يكلف 28 ألف جنيه

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حريق بمنطقة المحطة الجديدة لدمى اللمبى



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محاولات عمال الأحياء بإطفاء حرائق اللمبى



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شخص يحاول المساعدة فى إطفاء حريق



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تتميز مدن القناة بعادة حرق دمية تمثل "الظلم" فى ليلية شم النسيم



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الريس نصر عارف السمسمية خلال حفل بالشارع الثلاثينى



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الإسماعيلية سهرت حتى الصباح على أنغام السمسمية



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حفلات شم النسيم لها طابع خاص بحى المحطة الجديدة