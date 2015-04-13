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ننشر أسماء مستحقى 309 وحدات سكنية للشباب بمطروح

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ينشر "اليوم السابع" أسماء مستحقى 309 وحدات سكنية، بإسكان الشباب بمدينة مرسى مطروح، ومن المقرر إجراء قرعة علانية، يوم الأربعاء المقبل، لتوزيع هذه الوحدات بحضور المستحقين، وكان قد تقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية 2129 من أبناء مطروح.

وأكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، بأنه سيتم إجراء قرعة، لتوزيع وحدات إسكان الشباب، بمنطقة الكيلو 8، يوم الأربعاء المقبل، لعدد 309 وحدات سكنية، وإعادة النظر فى باقى التظلمات، لعدد 91 وحدة سكنية أخرى.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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