بالصور.. المحافظ وحكمدار مديرية أمن سوهاج يزوران مطرانية الأقباط بطهطا

زار الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائبا عن اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، يرافقهما وكلاء الوزارة ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة، مطرانية الأقباط بطهطا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد بحضور الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة.

كما رافق المحافظ والحكمدار خلال الزيارة عدد من كبار المشايخ ورجال الدين الاسلامى ضم فضيلة الشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الدينى للمحافظة وعلاء زيدان مدير العلاقات العامة بمنطقة سوهاج الأزهرية ممثلا للأزهر واللواء أشرف أبوالمكارم مدير إدارة الأمن الوطنى بسوهاج.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية أن محافظة سوهاج تتجسد بها روح الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المسلمين والأقباط وهما نسيج واحد يعيشون تحت سماء واحدة وتجمعهم راية واحدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأن مصر ستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان بفضل سواعد رجالها وأبنائها المخلصين.

ومن جانبه أوضح محافظ سوهاج أن مشاعر الأخوة تربط بين عنصرى الشعب المصرى الذى لم يعرف يوما سياسة التمييز أو التعصب بين مسلمى مصر وأقباطها، حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، مشيرا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هى أعياد لكل الشعب المصرى وأن المسلمين والأقباط شركاء فى هذا الوطن، وأن الشعب المصرى لم ولن يعرف يوما فرقا بين مسلم ومسيحى فجميعنا مصريون والتاريخ خير شاهد على ذلك ففى كل الحروب التى خاضتها مصر امتزج فيها دم المسلم والقبطى من أجل هدف واحد وهو الدفاع عن حرية الوطن وكرامته.

أما الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة فقد أشار إلى أن الاحتفال بعيد القيامة هذا العام جاء فى ظل أحداث مهمة مثل المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر القمة العربية الذى عمل على لم الشمل العربى، وتكوين منظومة عربية للأمن القومى العربى ومن بعدها التعديل الوزارى المحدود ثم حركة المحافظين.

وقال الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة أننا نأمل فى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج كطبيب علاج الأسباب من منطلق الوقاية خير من العلاج والاهتمام بالنظافة والأغذية وتوفير كوب ماء نظيف وصرف صحى أمن والاهتمام بأمن الشوارع والاهتمام بالعلاج وخصوصا الفقراء ومحدودى الدخل والموظفين.



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رقم 1 نيافة الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة يستقبل محافظ سوهاج



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المحافظ والأسقف وقيادات الكنيسة والقيادات الأمنية



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أئمة الأزهر أثناء تقديمهم التهنئة بالكنيسة



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اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية يستمع لكلمة ممثل الكنيسة



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الأنبا أشعيا يرحب بالضيوف



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الأنبا أشعيا والمحافظ وحوار داخل قصر الضيافة



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الأنبا أشعيا يودع المحافظ والوفد المرافق له