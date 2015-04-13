مديرية صحة كفر الشيخ تستعد لشم النسيم بغرفة عمليات وإعلان حالة الطوارئ

أكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها قررت إنشاء غرفة عمليات بمديرية الصحة لمتابعة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وللاطمئنان على أداء العمل بالمستشفيات والإدارات الصحية، بناء على تعليمات من الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ والدكتور عادل العدوى وزير الصحة.

وأضافت الدكتورة لميس المعداوى أنها ألغت إجازات الأطباء والعاملين بالمستشفيات، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الطبية بالمحافظة، تحسبا لأى طوارئ قد تحدث فى نطاق المحافظة.

وأشارت الدكتورة لميس المعداوى إلى أنه تم توفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات والخيوط والتخدير الموضعى بكميات كافية، كما تم استكمال جميع الفرق الطبية ومضاعفة عدد الأطباء والتمريض العاملين بوحدات الطوارئ والاستقبال، وتم التنبيه على جميع "الأطباء – التمريض – الفنيين – العمال – الآمن" النوبتجيين بالإلزام بالتواجد بالنوبتجية.

وتابعت الدكتورة لميس المعداوى أنه تم تشكيل فريق انتشار سريع "أساسى – احتياطى" فى التخصصات المختلفة، لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها.

وأوضحت الدكتورة لميس المعداوى إلى أنه تم التنبيه على كل المسئولين بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بتنظيم نوبتجيات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ وجميع وحدات الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية وغرفة الطوارئ الوقائية بها على أن تكون تحت إشراف مدير المستشفى، ومدير الإدارة الصحية شخصيا، ورفع درجة الاستعداد بها.

وقالت الدكتورة لميس المعداوى تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بكفر الشيخ وفروعه بالمراكز الإدارية حتى يمكن مواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها على أن تحتوى كل سيارة إسعاف على كل التجهيزات الخاصة بها وتواجد تلك السيارات بالحدائق العامة مثل "حديقة صنعاء بكفر الشيخ – حديقة الأسرة والطفولة بدسوق – حديقة العائلات بفوه وكذلك بمطوبس".

وتابعت الدكتورة لميس المعداوى أنها شددت الرقابة على محلات بيع الأغذية والمشروبات واللحوم والسلخانات ومحلات الفسيخ والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأشارت الدكتورة لميس المعداوى أنها شددت الرقابة وأخذ عينات من مياه الشرب والترع والمصارف والصرف الصحى لتحليلها.

واختتمت وكيل وزارة الصحة حديثها أنها طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية فى مواجهة حالات التسمم الغذائى وإخطار الغرفة الوقائية بالمديرية، مشيرة إلى أنها طالبت التنسيق بين مديرية الصحة والمستشفيات مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى.