تعليم الزلفي يعتمد أسماء الفائزين بجائزة نجوم السلام للتفوق الدراسي

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي؛ أسماء الفائزين بجائزة نجوم السلام للتفوق الدراسي عن العام 1434/1435ه، والمزمع تكريمهم الأربعاء القادم ضمن فعاليات حفل الجائزة في عامها الرابع، وقد بلغ عدد الفائزين بجائزة نجوم السلام للتفوق الدراسي التي تستهدف الطلاب والطالبات المتفوقين في المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات بمعدل ثلاثة طلاب من كل صف دراسي(61) طالباً وطالبة فيما يلي أسماؤهم:

المرحلة الثانوية: سامي محمد أبوزيد، عبدالعزيز محمد الثنيان، عزام فهد البديع، عبدالعزيز بداح البداح، تركي مقرن العبدالمنعم، عزام عبدالرحمن الفرهود، عبدالله محمد الظفيري، عبدالعزيز فهد الفهيد، عبدالرحمن عبدالعزيز الشتيلي، أحمد عبدالعزيز العمار، يزيد عبدالعزيز الملحم، عبدالمجيد محمد المنيع، عبدالوهاب عبدالعزيز الحصين، بندر عبدالله الربيعة، ريان مهنا المدالله، أفراح صالح الصخني، شروق ياسر علي، منيرة عبدالعزيز المطير، سناء فهد الخميس، أروى أحمد المطوع، امتنان محمد الدويش، رهان سالم السالم، انتصار ناصر العضيب، شذا عبدالعزيز العبدة، رغد عبدالله الرشيد، موضي عبدالله الرومي، أروى بدر البدر، منيرة عبدالله المطيري، شوق مساعد البقمي، سارة فهد الفهيد.

المرحلة المتوسطة: عبدالعزيز عبدالله الزمامي، أحمد عبداللطيف مروان، سعود عبدالرحمن العبيد، سعود موسى العمار، جهاد أحمد العبدالمنعم، أحمد بدر البدر، حسام عبدالله الدويش، عبدالعزيز عبدالله الغزي، عمر عبدالله الغزي، سلطان سعود الطريقي، عبدالعزيز محمد الفوزان، عبدالله عبدالمحسن الشايع، ثابت عبدالعزيز الموسى، وليد محمد الطريقي، متعب عبدالله الشقير، روان محمد علي، نجد ناصر البهلال، ريما عبدالعزيز الطوالة، هديل عبدالله الدهش، دنا عبدالعزيز المقحم، مها عبدالرحمن الخليف، نورة حمدان المطيري، سارة صالح المنديل، لمياء عبدالرحمن الجنوبي، نورة ربيعة الربيعة، شهد عبدالله الرشيد، شهد عبدالله الفرهود، بتول تركي الشمالي، أريام مساعد المنيفي، فيّ فلاح العنزي، فاطمة أحمد المسعود.