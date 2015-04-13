كهربا: مفاوضات الأهلي؟ لا جديد .. وأفكر في أوروبا

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم إنبي والمنتخب الأوليمبي أنه لا يوجد أي جديد في مفاوضاته مع الأهلي.

وكانت أنباء عن رغبة الأهلي في ضم كهربا الذي أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في اللعب للفريق الأحمر.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة النيل للرياضة: "لا جديد في مفاوضات الأهلي حتى الآن".

وأضاف "إن شاء الله سيكون هناك عروضا جديدة في المستقبل القريب لكي أعود إلى أوروبا".

وسجل كهربا هدفا في فوز مصر الأوليمبي على بوروندي وتأهل الفراعنة لدورة الألعاب الإفريقية 2015 في سبتمبر المقبل.

وخاض كهربا تجربة احترافية في سويسرا مع لوزيرن قبل أن يفسخ تعاقده، ثم انضم لجراسهوبرز وعاد إلى مصر مرة أخرى عبر بوابة إنبي.