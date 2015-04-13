هاني رمزي: لا تعاملوا صلاح مثل ' الأبطال المنقذين '

يطالب هاني رمزي مدرب المنتخب الأوليمبي السابق جماهير الكرة المصرية بعدم الضغط على محمد صلاح نجم فيورنتينا بعد تألقه اللافت مع ناديه الإيطالي.

وسجل صلاح سبعة أهداف في 14 مباراة لعبها لفيورنتينا منذ انتقاله معارا من تشيلسي في مطلع فبراير الماضي.

وقال هاني رمزي في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "أشعر أن الجماهير المصرية تنظر لوجود صلاح في منتخب مصر مثل الأبطال الخارقين .. وهذا اعتقاد خاطئ، لا تعاملوه هكذا".

وأضاف "صلاح لن يفعل كل شيء بمفرده، لن يسجل هدفين أو ثلاثة كلما يلعب بقميص منتخب مصر".

ويخشى لاعب فيردر بريمن وكايزر سلاوترن السابق أن ترتبط سمعة تقديم أداء أفضل للفريق التي تلعب له بأوروبا عن منتخب بلادك بمحمد صلاح.