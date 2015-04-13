رمضان صبحي يرد على عروض احترافه ومشاكله مع جاريدو

أكد رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي الشاب والمنتخب الأوليمبي أنه يتطلع لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، مشددًا أن الأمر متروك لإدارة النادي.

وقال رمضان في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "الاحتراف في أوروبا حلم أي لاعب، ولكن أحترم قرار إدارة النادي سواء بالموافقة على رحيلي أو التمسك ببقائي".

وعن علاقته المتوترة بالمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي، يرد اللاعب الشاب: "لا توجد أي مشاكل مع المدرب، بل يعاملني بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "أحاول تنفيذ تعليمات جاريدو في التدريبات قدر المستطاع، وأبلغني أن الاجتهاد في التمرين هو طريقي لمشاركتي في المباريات الرسمية".

وتابع: "لا أخشى المنافسة مع زملائي في نفس مركزي، وفي الأهلي لا مجال أن يفتعل لاعب المشاكل لمجرد أنه لا يشارك بصفة أساسية".

وأتم رمضان صبحي: "لا أملك حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن هذا الأمر سبب لي مشاكل عديدة".