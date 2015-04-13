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حبس موظف وسائق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة

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حبس موظف وسائق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة حبس موظف وسائق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس موظف بشركة بترول وسائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين يجلبان الهيروين من منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية لترويجها على عملائهما بالقاهرة الجديدة، وضبط بحوزتهما 25 جراما من مخدر الهيروين.

وردت معلومات للمقدم عمرو عيسى رئيس مباحث قسم شرطة القطامية تفيد باتجار موظف بشركة بترول يدعى "هـ.س" فى المواد المخدرة، ويعد أحد أكبر تجار الهيروين المروجين للمخدر على المتعاطين بالقطامية والقاهرة الجديدة والتجمع الثالث، حيث يجلب بضاعته من منطقة "السحر والجمال" بالإسماعيلية المشهورة بتجارة المخدرات.

وبإعداد عدة أكمنة ورصد تحركات المتهم تمكن المقدم عمرو عيسى ومعاونه النقيب هشام المستكاوى من ضبطه وبصحبته "ح.ح" سائق وبحوزتهما 25 جرام "هيروين" أثناء استقلالهما سيارة ملاكى اعترفا باستخدامها فى ترويج بضاعتهما، فتحرر لهما المحضر اللازم، وأخطر اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة قبل إحالتهما إلى النيابة التى باشرت معهما التحقيق.

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مصر 365