“القاسمي” للبابا تواضروس: المسيحيون شعب عظيم اختار الله لهم رجلا عظيما

قدمت الجبهة السلفية شهادة تقدير للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تقديرا لأدواره الوطنية.

وقال الدكتور صبرة القاسمي، منسق الجبهة الوسطية، إن وفد الجبهة الوسطية، حضر أمس الأول السبت احتفالات عيد القيامة بالكاتدرائية، كما التقي البابا تواضروس، اليوم الأحد، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومنحه شهادة تقدير لأدواره الوطنية، تزامنا مع احتفالات أعياد القيامة.

وأضاف: “اتفقت قيادات الجبهة الوسطية على صيغة لتكريم البابا تواضروس نصها: تتشرف الجبهة الوسطية بمنح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، شهادة تقدير، لشخصه العظيم، إيمانا من الجبهة وقياداتها وأعضائها، بأدواره الوطنية، واعتباره أحد رموز الوحدة الوطنية المصرية، تزامنا مع احتفالات الكنيسة ومسيحي مصر بأعياد القيامة المجيدة”.

وأكد “القاسمي”، إن لقاء وفد الجبهة الوسطية بالبابا تواضروس اتسم بالمحبة والود، وأنه أكد للبابا أن الشعب المسيحي شعب عظيم لذا اختار الله له رجلا عظيما”، لافتا إلى أن البابا أعرب عن سعادته بتقدير الجبهة الوسطية له.