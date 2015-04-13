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بالفيديو..” الداخلية” : المواد التي استخدمت في تفجير قسم العريش مهربة من الخارج

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بالفيديو..” الداخلية” : المواد التي استخدمت في تفجير قسم العريش مهربة من الخارج بالفيديو..” الداخلية” : المواد التي استخدمت في تفجير قسم العريش مهربة من الخارج

المتحدث باسم وزارة الداخلية

جدد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إدانته للحوادث الإرهابية التي شهدتها شمال سيناء، الأحد.

وقال عبد اللطيف في مداخلة هاتفية له على فضائية «صدى البلد»مساء أمس الأحد :” ستظل الشرطة مع القوات المسلحة على عهدها، وستواصل الجهود والتضحيات؛ من أجل القضاء على الإرهاب” .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية،  :« الإرهاب تراجع ولكنه لم ينتهي، فنحن الآن في مرحلة أمنية جديدة، بدأت بعد المؤتمر الاقتصادي وهي مرحلة الحسم، حيث نجحنا خلال الفترة الماضية، في توجيه ضربات قوية للإرهاب، أثرت بشكل كبير على الروح المعنوية للعناصر الإرهابية” .

وأوضح «السيارة التي استخدمت في تفجير قسم ثالث العريش، كانت محملة بكميات ضخمة من المواد التفجيرية، التي تم تهريبها من خارج »، رافضًا الإعلان عن الدولة التي تم تهريب هذه المواد منها إلى مصر.

وقال «جاري الآن إجراء تحقيقات حول الواقعة، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من التحقيقات، كما سيتم أيضًا خلال الساعات المقبلة، الإعلان عن ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية».

 

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