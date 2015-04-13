المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدين الهجمات الإرهابية بشمال سيناء

أدانت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بسيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضي، حادث الهجوم الإرهابى على قسم ثالث العريش بمحافظة شمال سيناء، الذي وقع عصر اليوم الأحد، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين، إلى جانب تصدع وانهيارات في المنازل المجاورة لمحيط القسم.

وأعلنت المنظمة – في بيان اليوم – أنها تؤكد دومًا على حقوق العسكريين والمدنيين وتتمنى السلامة لكل المصابين والموت لكل المخربين، كما تؤكد أن من قاموا بهذا العمل الخسيس ليس لهم دين ولا وطن.

ونعت المنظمة – في بيانها – شهداء هذا الحادث الإرهابي وتتمنى السلامة للمصابين من رجال الشرطة والمدنيين.

> أ ش أ