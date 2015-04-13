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بالصور .. مستقبل وطن” بالدقهلية يعقد أول اجتماعاته

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بالصور .. مستقبل وطن” بالدقهلية يعقد أول اجتماعاته بالصور .. مستقبل وطن” بالدقهلية يعقد أول اجتماعاته

بالصور .. مستقبل وطن” بالدقهلية يعقد أول اجتماعاته

عقد حزب “مستقبل وطن”، أمانة الدقهلية، الاجتماع الأول، عقب إجراء رئاسة الحزب تعديل في تشكيل أمانة الحزب بالمحافظة.

وقال أمين الحزب بالدقهلية، مصطفى الدكروري: “تم عقد الاجتماع الأول لبحث سبل وأليات العمل في المرحلة المقبلة والعمل بشكل أكبر داخل الشارع الدقهلاوي وتنظيم فاعليات كبيرة تهدف لخدمة المواطنيين في شتى النواحي.

ووجه الدكروري خلال الاجتماع، الشكر للأمانة السابقة على مابذلوه من جهد في المرحلة الماضية، مطالبا بمزيد من العمل في الفترة القادمة كفريق واحد من أجل الصالح العام للوطن، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن، يؤمن كل الإيمان بأن أمن الوطن وسلامة أراضيه هما الأولوية الأولى والمطلقة لدى كل المصريين.

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