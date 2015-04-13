ضبط 3 قضايا تموينية بسوهاج‎

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط كل من :-

1- أحمد عبد الله محمد عوض سن 55 تاجر أسماك مملحة – ويقيم دائرة مركز جرجا – لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي – وتم ضبط عدد “30″ كجم أسماك مملحة – تحرر عن ذلك المحضر

> رقم 3224 جنح مركز جرجا لسنة 2015 .

2- محمد جابر عباس سن 39 صاحب محل عطاره – ويقيم دائرة مركز المنشاه – لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر – وتم ضبط عدد “16 ” زجاجة زيت – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4652 جنح مركز المنشاه لسنة 2015 .

3- تم ضبط عدد “45″ كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3667 جنح مركز طما لسنة 2015م .

وتم اتخاذالاجراءات القانونية اللازمة .