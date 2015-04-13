” الأورمان ” تعتمد 15 مليون جنيه لتطوير وتنمية 5 قري بالأقصر‎

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، عن اعتماد 15 مليون جنيه للبدء في مشروع تطوير وتنمية 5 قري بمحافظة الأقصر.

أضاف فؤاد خلال حفل توزيع شيكات نقدية لـ 14 عروس ايتام بديوان عام محافظة الأقصر ان الجمعية استقرت علي 3 قري بمركز اسنا، وقرية واحدة بمركز البياضية، واخري بالزينية، مشيرا الي ان المشروع، مشيرا الي ان ميزانية كل قرية ما بين 2,5 الي 3 ملايين جنيه.

تابع نائب مدير جمعية الأورمان انه سيتم توزيع مشروعات صغيرة علي اهالي هذه القري، بالاضافة الي اجراء عمليات قلب وعيون، وتوفير اجهزة نعويضية للمحتاجين، واشار الي ان المشروع سيتضمن توصيل المياه والكهرباء لمنازل القري المحرومة .

وأكد فؤاد علي ان الجمعية استقرت علي ان تكون العمالة في المشروع من أهل القري حتي يستفيد ابناء القرية من توفير فرص عمل خلال فترة المشروع.